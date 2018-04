Farmácias saúdam Via Verde do Medicamento na Madeira

A Associação Nacional das Farmácias (ANF) saúda a decisão do Governo Regional da Madeira de implementar o mecanismo da Via Verde do Medicamento. Este instrumento permite resolver de forma expedita falhas de abastecimento de medicamentos essenciais aos doentes.

No ano passado registaram-se em Portugal 48 milhões de falhas de embalagens de medicamentos no momento em que as farmácias as pediram aos distribuidores. A ANF defende, por isso, o alargamento da Via Verde do Medicamento a todos os medicamentos cuja continuidade terapêutica deve ser assegurada por razões de saúde pública.

“O direito à saúde e ao medicamento não pode conhecer falhas, nem no Funchal nem em Lisboa. As entidades reguladoras e os agentes do sector têm de combater em conjunto os problemas de abastecimento de mercado”, declara o Presidente da ANF. “Os madeirenses podem contar com as farmácias, até ao limite das nossas forças, para resolver este problema”, assegura Paulo Cleto Duarte.

A ANF está disponível também para contribuir para a implementação na Madeira do Regime de Incentivos à Dispensa de Medicamentos Genéricos e do Programa Troca de Seringas, que alcançaram bons resultados no Continente.

Em 2017, os incentivos à dispensa de genéricos permitiram às famílias portuguesas uma poupança adicional de 10,4 milhões de euros. Por seu lado, o Programa Troca de Seringas está presente em mais de 1640 farmácias, sendo um importante contributo no âmbito da Saúde Pública para a redução da infecção VIH e Hepatites entre os utilizadores de drogas injectáveis. Em 2017, as farmácias dispensaram mais de 115.000 de kits.

“Somos parceiros do Governo da República em todos os projectos favoráveis à materialização do direito à saúde dos portugueses. Somos também parceiros do Governo Regional em todos os projectos para fazer da Madeira um exemplo neste domínio”, afirma o Presidente da ANF.