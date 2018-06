Farmacêuticos madeirenses preocupados com o transporte aéreo de medicamentos

A deputada à Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, ouviu esta tarde as preocupações da delegação regional da Ordem dos Farmacêuticos, que se prendem com os constrangimentos relativos à insularidade, no que diz respeito ao transporte de medicamentos.

Das diversas preocupações transmitidas por Bruno Olim Ferreira, presidente da delegação que tem na Madeira cerca de 255 membros, os constrangimentos são sentidos em alturas de greves e de mau tempo, situação que já motivou um pedido de parecer daquela delegação regional à Ordem dos Farmacêuticos.

Para o presidente da delegação regional “é necessário agilizar e melhorar a legislação nacional no que diz respeito ao transporte de medicamentos urgentes para evitar os constrangimentos advenientes da nossa condição ultraperiférica”.

Sara Madruga da Costa mostrou-se sensível ao problema e disponível para ajudar a resolvê-lo na Assembleia da República, considerando que “é necessário legislar no sentido de assegurar um corredor prioritário, em situações excepcionais para o transporte aéreo urgente de medicamentos para a Região”.

A deputada adiantou ainda que neste momento “há um vazio legal” e torna-se necessário que o Estado assegure aos madeirenses a entrega dos medicamentos aos que em caso de greve, cancelamento e mau tempo, os medicamentos serão entregues e disponibilizados aos madeirenses nas mesmas condições que no resto do continente”.