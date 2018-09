Famílias terão apoio para pagar creche

Miguel Albuquerque anunciou há pouco que o Governo Regional vai garantir um apoio às famílias para pagamento das creches já no próximo Orçamento Regional. O anúncio foi feito no âmbito da visita efectuada à EB1/PE de Santa Cruz. O presidente deu particular ênfase aos melhoramentos no parque escolar. Fez saber que já começaram as obras de construção do auditório na escola do Caniço, vão ser investidos 300 mil euros na EB1/PE Vargem no Caniço (obras começam em Março de 2019) e vai ser reabilitado o polidesportivo da Escola das Figueirinhas (98 mil euros).

Já Filipe Sousa, autarca de Santa Cruz, destacou “a grande aposta na área da Educação” e prometeu, no próximo ano, equipar todas as escolas do 1º Ciclo do Concelho com quadros interactivos.