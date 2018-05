Famílias desesperam por apoio social

O Instituto de Segurança Social está a demorar mais de um ano a pagar o abono familiar e pré-natal aos beneficiários, que diminuíram acentuadamente desde Março de 2017. A contratação de quatro estagiários não resolveu atrasos. É esta a notícia que faz a manchete da edição impressa do seu DIÁRIO, já nas bancas.

Noutras notícias em destaque, saiba que Pedro Coelho, autarca de Câmara de Lobos, criticou ministro Eduardo Cabrita, pela forma se relaciona com os municípios da Região. Na ocasião, o governante anunciou 3,5 milhões de euros para obras em quatro esquadras.

Fique a saber também que o Governo Regional está apreensivo com a ligação aérea ao Porto Santo, que as palavras de António Costa na Madeira não evitam apreensão generalizada, e que o DJ ‘Mastiksoul’ vai encerrar as festas de São João na Calheta.