Falta de segurança no Tribunal Judicial do Funchal preocupa Sindicato dos Funcionários Judiciais

O Sindicato dos Funcionários Judiciais da Madeira (SFJM) mostra-se surpreendido com a ausência de pessoal de segurança privada, à entrada do Tribunal Judicial do Funchal, desde o passado dia 12 de Junho. Isto porque a empresa Securitas, que até segunda-feira, assegurava o controlo de entrada de pessoas e fiscalização de segurança no Palácio da Justiça do Funchal, deixou de prestar o serviço na terça-feira, 12 de Junho, sem que houvesse outra empresa a assegurar tal função.

Pedro Diniz, coordenador do SFJM relembra que funcionam neste edifício vários serviços susceptíveis de potenciais conflitos, nomeadamente, DIAP, Família e Menores, Instância Local Criminal, Cível, Execuções, Comércio e Instrução Criminal, daí ser muito importante manter a segurança activa.

Questionou o Conselho de Gestão da Comarca que referiu estar igualmente surpreendido com a situação, tendo informado que a DGAJ não soube explicar quanto tempo estará o Tribunal sem os serviços de segurança.

“Este Sindicato tem tido diversas intervenções sobre esta matéria e defende que este tipo de serviço deverá ser prestado por órgãos de polícia, nomeadamente, PSP ou a GNR, e receia que o excesso de rotatividade das empresas de segurança possa ter efeitos negativos”, referiu Pedro Diniz, salientando que antigamente havia uma carreira de Oficiais Porteiros com as funções que são agora atribuídas a seguranças privados.

“O resultado, na altura, era manifestamente positivo e havia um desempenho muito mais eficiente, o que não acontece agora com a ‘procura’ pelos preços mais baixos e contratos cada vez mais curtos”, diz o coordenador do SFJM que considera os preços actuais “elevadíssimos para a ineficácia resultante”, promovendo a precariedade de trabalho dos colaboradores dessas mesmas empresas.

O mesmo dirigente tem tido uma intervenção afinca no que concerne à segurança dos edifícios dos Tribunais, achando inadmissível os Tribunais de Santa Cruz, da Ponta do Sol e do Porto Santo não estarem equipados com sistema segurança adequados, nomeadamente, detentores de metais, e de segurança permanente de fiscalização de pessoas, acontecendo neste momento uma circulação livre e sem controlo de pessoas nestes Tribunais. “Inevitavelmente isto coloca em risco os próprios utentes dos tribunais, os funcionários judiciais e magistrados”, refere Pedro Diniz que deixa o alerta para “evitar que ocorra alguma situação grave, como aquelas que já ocorreram num passado recente em outros tribunais do país por esta falta de segurança”.