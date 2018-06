Falta de limpeza e desobstrução dos ribeiros preocupa JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) está preocupado com o processo de limpeza e recuperação paisagística das zonas altas, que neste momento estão a ser alvo de intervenção por parte do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais. Uma preocupação revelada esta manhã, numa acção política realiza no Miradouro do Curral dos Romeiros, no Funchal.

“Existe, nestas localidades, no leito dos ribeiros adjacentes, com ligação à principal ribeira de João Gomes, um conjunto de vegetação marginal que é preciso eliminar. A lei obriga a essa desobstrução, que deve ser feita nesta fase. Mas o que vemos é que os ribeiros estão todos atafulhados”, alertou Carlos Costa.

O deputado do JPP lembrou que o estudo de avaliação de riscos de aluviões da ilha da Madeira, numa segunda fase divulgada este ano, “alerta justamente para a importância de eliminar o volume de material existente nas cabeceiras, nas encostas e nos leitos das ribeiras”.

Diz que a limpeza e a remoção dos eucaliptos não estão a ser feitas com o cuidado necessário, sendo importante a actuação do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza junto das empresas que estão a efectuar este trabalho, “para evitar que em caso de precipitação esse material seja arrastado pelas ribeiras, até às zonas residênciais”.

Carlos Costa defende a limpeza das serras e a remoção da regeneração das espécies invasoras, passando depois ao processo de reflorestação e criação de um conjunto de medidas preventivas.