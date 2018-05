Falta de condições na Consulta do Adolescente no Bom Jesus merece voto de protesto do PS

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a um voto de protesto pelas más condições físicas do espaço da Consulta do Adolescente no Centro de Saúde do Bom Jesus e contra a morosidade nos trabalhos de requalificação deste espaço.

A Consulta do Adolescente ou Atendimento ao Jovem, em funcionamento desde 1989, é um serviço multidisciplinar composto por uma equipa de enfermagem (sendo um dos objectivos dar formação nas escolas e instituições com o intuito de informar para a prevenção), uma equipa de psicopedagogos, três médicas – consultas específicas de adolescente, uma assistente social, uma nutricionista, uma médica de Saúde Infantil e três terapeutas da fala. O atendimento faz-se durante doze horas por dia, entre segunda e sexta, e está disponível para jovens dos 12 aos 21 anos.

De acordo com a deputada Sofia Canha, as problemáticas dos jovens são muito variadas e podem apresentar diferentes graus de gravidade, sendo que o recurso a esta consulta pelos jovens depende muito do seu grau de confiança nos serviços que são proporcionados, tanto pelos profissionais que os acompanham, como pelo conforto e privacidade das instalações. “É precisamente este aspecto que tem falhado nos últimos anos”, afirma a parlamentar socialista.

Em obras há muitos anos e com poucas condições, o Centro de Saúde do Bom Jesus é aquele que mais utentes recebe. “O tecto não está tapado e quem lá trabalha está em contacto permanente com substâncias químicas, pós e óleos; os fios de electricidade estão enrolados na eminência de foco de incêndio e não há arejamento”, revela Sofia Canha, apontando assim a falta de condições de trabalho deste serviço. Salienta que todos reconhecem a necessidade de investir na melhoria das infraestruturas de proximidade para melhor prevenção, em termos de recursos humanos e de equipamentos, optimizando a rede de cuidados primários e hospitalares.