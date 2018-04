Fábrica do Ribeiro Seco prevê cerca de mil toneladas

A Fábrica Mel-de-Cana Ribeiro Sêco de V. Melim, Lda., fundada em 1883 e que desde 1935 se dedica exclusivamente à produção mel-de-cana, irá começar mais uma laboração no próximo dia 18 de Abril (pelas 8 horas).

A previsão de aquisição de cana-de-açúcar para este ano é de cerca de mil toneladas, menos do que no ano anterior.

“No corrente ano vamos adquirir menos cana-de-açúcar, pois temos muito stock e continuamos a referir que a entrada de outro produto na região, não defende em nada a nossa economia”, explica a empresa em comunicado dirigido à imprensa.

“Esta cultura secular movimenta muitas famílias começando no agricultor e no emprego eventual que no nosso caso em especial chega a 50 colaboradores, num trabalho diário 24 sobre 24 horas até o seu términus, por turnos”, refere a mesma nota.

“Iremos começar com a produção do mel-de-cana biológico e em seguida com o mel-de-cana clássico da Madeira, sendo 100% regional desde a matéria-prima ao produto final”, acrescenta o texto assinado pelo responsável João Carlos Melim.

Uma vez mais a empresa agradece “a todos os produtores de cana-de-açúcar que depositam confiança na nossa empresa ano após ano, já que sem eles não seria possível efectuarmos mais uma produção de mel-de-cana genuíno e um ex-libris da RAM cujo produto não contém aditivos, corantes ou conservantes, rico em sais minerais e vitaminas, sendo essencial para o fabrico do verdadeiro bolo de mel-de-cana da Madeira, entre muitas outras aplicações, visto ser um produto versátil, podendo consultar as receitas do nosso livro ‘Receitas com Mel-de-Cana’”, conclui.