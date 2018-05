Exposição ‘Sala de Operações’ no La Vie visa desmistificar medos associados às intervenções cirúrgicas

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira associa-se às comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro com uma exposição intitulada ‘Sala de Operações’, cuja abertura oficial terá lugar, amanhã, dia 12 de Maio, pelas 12 horas, no centro comercial La Vie, no Funchal, com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

A iniciativa é promovida pela equipa de enfermagem do Bloco Operatório do Serviço de Saúde da Região e tem como objectivo desmistificar medos e receios associados às intervenções cirúrgicas, promovendo uma maior literacia em saúde.

O tema escolhido este ano para o Dia Internacional do Enfermeiro pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros é ‘Saúde é um Direito Humano’. A instituição pretende mostrar que os enfermeiros podem ter um papel fundamental para garantir uma maior acesso aos cuidados de saúde.

Madeira tem 1705 enfermeiros

O Serviço de Saúde da RAM tem ao serviço da população o total de 1705 enfermeiros, dos quais 520 nos cuidados primários ( Centros de Saúde incluindo os serviços de Urgência e de Internamento destas unidades) e 1185 nos cuidados hospitalares e continuados.

Nos últimos dois anos foram contratados 157 novos enfermeiros, estando neste momento a decorrer o concurso para a contratação de mais 64 enfermeiros. Em Abril, o Governo Regional da Madeira autorizou a contratação imediata de 17 novos enfermeiros para suprir as carências mais urgentes no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira. Estes profissionais entraram para substituir os enfermeiros que se encontram ausentes dos serviços por motivo de baixas prolongadas.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística o rácio de enfermeiros por 1000 habitantes na Madeira é de 8.4, o mais alto do país, comparativamente ao Continente e aos Açores , 6.7 e 8.3, respectivamente e mais próximo do rácio da OCDE de 9.4.