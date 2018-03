Exposição do Sindicato dos Professores recorda materiais antigos

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Funchal (CMF), inaugurou ontem, nos Paços do Concelho do Funchal, a exposição ‘Memórias da Escola’.

Esta insere-se no programa de comemorações dos 40 anos do Sindicato de Professores da Madeira (SPM) e é constituída por mobiliário e materiais didáticos antigos, que marcaram as últimas décadas do ensino em Portugal. A exposição estará patente no átrio da Câmara Municipal até ao próximo dia 28 de Março e é de entrada livre.

Madalena Nunes manifestou, na ocasião, “a honra que é para a Câmara Municipal do Funchal poder associar-se ao 40º aniversário do Sindicato de Professores da Madeira, uma estrutura que teve um peso fundamental na afirmação e defesa dos direitos dos professores ao longo da nossa vida em democracia.”

Sublinhando que o SPM poderá sempre encontrar na autarquia um parceiro para as suas iniciativas, a autarca sublinhou, por fim, que “a melhor forma de dignificarmos este trabalho e esta visão é apostar, no plano municipal, numa indiscutível valorização da educação, como componente determinante do desenvolvimento humano”.

“Ao longo dos últimos anos, é sempre isso que temos feito, sendo de destacar a adesão do Funchal à Rede Internacional das Cidades Educadoras e a parceria assumida com a UNICEF, enquanto Cidade Amiga das Crianças”, concluiu.