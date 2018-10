Exposição comemora 50 anos do Serviço de Educação Especial na Madeira

“As instituições vivem das pessoas”, disse o secretário Regional da Educação durante a apresentação pública da exposição comemorativa dos 50 anos do Serviço Técnico de Educação Especial (STEE), no espaço EntreArte, esta terça-feira, para afirmar logo depois que o que diferenciou o STEE “foram as pessoas que o fizeram”.

Por isso, explicou Jorge Carvalho, “esta singela exposição que aqui deixamos como memória de um serviço é extremamente importante. Não devemos perder aquilo que são as nossas memórias. Uma sociedade que perde as suas memórias acaba por perder também as suas raízes. É isso que procuramos relevar isso com esta exposição”.

Jorge Carvalho agradeceu a todos os que ao longo dos últimos 50 anos passaram por aquele serviço, que define como “pioneiro na Região, país e até Europa”. E enalteceu que a mostra tem como objectivo, “acima de tudo, dar visibilidade a um serviço que veio humanizar a educação e que veio demonstrar que todos somos capazes e temos competências e aptidões”.

O secretário regional falou ainda sobre a necessidade de “sensibilizar toda a comunidade para a inclusão”.