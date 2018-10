Exercício à escala total no Aeroporto do Porto Santo

Está acontecer, desde do inicio desta manhã, um exercício à escala total, no Aeroporto Internacional do Porto Santo.

A realização deste exercício está integrado no plano de gestão aeroportuária e conta para efeitos de segurança. Este tipo de exercícios tem uma frequência aproximada de dois anos.

Este evento envolve vários serviços aeroportuários, como os bombeiros profissionais do aeroporto, polícia do aeroporto, mas também outras entidades civis militares, que estão na ilha dourada, como a protecção civil, o centro de saúde local ou mesmo a escola secundaria.

São mais cem pessoas, entre operacionais e profissionais aeroportuários e civis, que assim num ato de colaboração, vão estar nas infra-estruturas aeroportuárias da ilha dourada, neste exercício à escala total (simulacro), até 17 horas.