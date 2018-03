Executivo Municipal assinalou o Dia Internacional da Mulher em vários eventos

O Executivo da Câmara Municipal do Funchal marcou presença, ao longo do dia de hoje, em vários eventos municipais e promovidos pelas Juntas de Freguesia do concelho, relativos ao Dia Internacional da Mulher.

O Vice-Presidente Miguel Silva Gouveia acompanhou as comemorações das utentes do Centro Comunitário do Funchal, ao passo que a Vereadora Idalina Perestrelo esteve num almoço com munícipes, promovido pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. A Vereadora Madalena Nunes esteve, por sua vez, com as alunas do Ginásio Municipal de São Martinho, em encontros marcados pela boa disposição e pelo excelente convívio entre Executivo e todas as presentes.

A Autarquia considera que este é um dia que continua a ser manifestamente simbólico e cuja importância ninguém deve menosprezar. O atual Executivo, à luz da forma como tem encarado sempre as questões da Igualdade de Género, fez, por isso, questão de associar-se às múltiplas comemorações que tiveram lugar no Funchal, sendo de recordar que a CMF promove igualmente, até domingo, uma semana de atividades temáticas próprias, em vários pontos da cidade,