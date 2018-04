Executivo da TAP vai à Assembleia da República

O requerimento do PSD foi aprovado na Comissão Parlamentar de Economia, que chama o executivo da TAP à Assembleia da República. O deputado eleito pela Madeira à Assembleia da República, Paulo Neves, justificou esta tarde o requerimento que chama o executivo da TAP ao parlamento com a “situação profundamente lamentável e inaceitável dos últimos dias com cancelamos diários de voos para e da Madeira provocando transtorno a milhares de pessoas”.

O social-democrata também classificou de “indignas” algumas formas de tratamento dadas aos madeirenses que viram os seus voos cancelados. Ainda na sua intervenção na Assembleia da República o deputado eleito pelo PSD-Madeira afirmou que o Governo da República também tem responsabilidade na actual situação na TAP porque “o governo do PS, com o PCP e com o Bloco, reverteu a privatização da TAP para poder mandar na companhia.

Na verdade o governo é o maior accionista com 50% logo é responsável directo por aquilo que se passa na empresa”, acrescentou o deputado eleito pelo PSD-Madeira ao Parlamento nacional.