Executivo da PS da Câmara de Machico transforma polidesportivo em depósito de sucata.

O PSD Machico condena a gestão do executivo socialista nas políticas ambientais. A crítica centra-se pelo fato do actual executivo transformar o polidesportivo junto ao armazém da câmara municipal, construído na gestão socialista com um orçamento superior a 100 mil euros, num verdadeiro depósito de sucata.

Esta situação identifica a falta de organização e de políticas de sustentabilidade ambiental pelo actual executivo, com o impacto visual negativo que transmite a todos os munícipes e a quem nos visita.

Machico terra com grande potencial urbanístico e turístico necessita de políticas que promovam o desenvolvimento local, e a área do ambiente, é efectivamente fundamental para a imagem do município. Machico merece mais e melhor na área da política ambiental.