Eventos alusivos à União Europeia comandam a agenda desta terça-feira

Escola Profissional Cristóvão Colombo assinala Dia da Europa

Da iniciativa, destaca-se, nesta terça-feira, uma aula aberta pela eurodeputada madeirense, Liliana Rodrigues, e a exibição do filme ‘Sámi Blood’, vencedor do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu em 2017. Refira-se que o evento está inserido no conjunto de acções que a EPCC tem vindo a desenvolver no âmbito do programa pedagógico Escola Embaixadora do Parlamento Europeu – EEPE, que a mesma passou a integrar no presente ano lectivo, sendo o único estabelecimento de ensino da Região a participar, embora já façam parte do mesmo 41 escolas portuguesas.

Escola Dr. Eduardo Brazão assinala Semana da Europa

O Clube Europeu da Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão, dinamizado pela professora Susana Alves e pelo professor Filipe Silva, assinala a Semana da Europa de 7 a 11 de Maio com um programa que visa divulgar a importância do património cultural. Nesta terça-feira, pelas 10h30, está programada uma palestra proferida por João Carlos Abreu sobre o tema ‘Património Cultural Madeirense e a sua difusão’.

Conferência sobre ‘A Identidade e a Diversidade na Europa’ na Escola da Ribeira Brava

Pelas 11h30, na sala de sessões da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar irá proferir uma conferência sobre a ‘A Identidade e a Diversidade na Europa’. A iniciativa é do Clube Europeu e dos Direitos Humanos desta instituição de ensino.

Liliana Rodrigues organiza debate sobre ‘Madeira pós-2020: Pensar o Futuro’

O auditório do Museu de Electricidade - Casa da Luz será o palco da conferência Madeira pós-2020: Pensar o Futuro. A iniciativa, organizada pela eurodeputada Liliana Rodrigues, realiza-se pelas 10 horas, e surge com o objectivo de debater as estratégias e prioridades da Região Autónoma da Madeira para o pós-2020, no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) da União Europeia (UE).

O debate terá a participação dos seguintes oradores:

- Nelson de Souza, secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão;

- Liliana Rodrigues, eurodeputada - Membro da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu;

- João Paulo Correia, presidente da Comissão de Acompanhamento do Processo de Definição da ‘Estratégia Portugal 2030’;

- Bruno Pereira, director regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa;

- Teófilo Cunha, presidente da Associação de Municípios da Madeira;

- José Carmo, reitor da Universidade da Madeira;

- Cristina Pedra, presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Madeira;

- António Jardim Fernandes, CEO do Grupo Dorisol;

Entrega de prémios e abertura da exposição do Concurso Escolar ‘Lendas de Machico’

A Câmara Municipal de Machico, através do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico, realiza, pelas 16 horas, a entrega de prémios e abertura da exposição do Concurso Escolar ‘Lendas de Machico’, no Solar do Ribeirinho. Consciente da importância da educação e da qualificação para o desenvolvimento da criatividade, a Câmara Municipal de Machico, através do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico, promoveu no ano letivo de 2017/2018, o Concurso Escolar ‘Lendas de Machico’, para fomentar nos discentes, dos 1º e 2º ciclos das diferentes escolas do concelho de Machico, a valorização da história regional e local, na vertente da literatura e da ilustração, bem como sensibilizar para a importância do conhecimento da memória histórica e oral do concelho de Machico, recorrendo à sua capacidade imaginativa e artística. Este concurso que decorreu entre Setembro de 2017 e abril de 2018 e teve a participação de vários estabelecimentos de ensino do concelho, procurou levar os alunos a conhecerem, apropriarem-se e valorizarem a sua herança cultural, através do incremento da produção escrita, nas suas vertentes de prosa, poesia e texto dramático e ainda das artes plásticas, nas vertentes de ilustração e banda desenhada, acerca de uma componente importante do nosso património oral – as Lendas do Concelho de Machico - bem como fomentar o interesse e a pesquisa sobre as mesmas.

Segurança Social apresenta programa das Comemorações do Dia da Segurança Social

Terá lugar, pelas 9h30, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, a abertura oficial das comemorações do Dia da Segurança Social, que contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade. O programa do dia inclui, pelas 10 horas, a apresentação oficial do Plano Regional para Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, para o quadriénio 2018-2022. Pelas 11 horas, está agendada uma conferência sobre ‘Bem-estar, Motivação e Compromisso no Trabalho’, proferida por. Samuel Antunes, co-coordenador e docente da Pós-Graduação em Coaching Psicológico na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.

Na parte da tarde, será apresentada a Revista Digital da Segurança Social, que contém os testemunhos dos principais eventos realizados no ano transacto, para além de alguns textos alusivos a temas considerados relevantes no contexto das actividades da Segurança Social.

Serão ainda homenageadas três instituições com intervenção junto das Pessoas em Situação de Sem Abrigo:

1. Associação Protectora dos Pobres (APP);

2. Assistência Médica Internacional (AMI) – Delegação Regional da Madeira

3. Centro de Apoio aos Sem-abrigo (CASA)

Para finalizar, terá lugar uma homenagem, em forma de agradecimento a 25 colaboradores do ISSM, que completam 25 anos de serviço. Um gesto de agradecimento e reconhecimento do ISSM, IP-RAM, pelo empenho e dedicação demonstrados pelos mesmos no exercício das suas funções, ao longo de 25 anos ao serviço deste Instituto, contribuindo assim de forma decisiva para os resultados que a segurança social obteve no exercício da sua Missão.

Ainda no âmbito das comemorações, que se estendem ao longo de todo o mês de maio, diversas equipas do ISSM irão percorrer os vários concelhos da região, com o objectivo de promover iniciativas de âmbito cultural, lúdico-desportivo, entre outras.

Abertura da Semana do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos AntiMicrobianos

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside, pelas 9 horas, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, à sessão de abertura da Semana do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos AntiMicrobianos, organizada pelo grupo de coordenação do programa no Serviço de Saúde da RAM. O programa foca-se este ano na prevenção da sepsis nos cuidados de saúde e contempla a realização de diversas conferências no Hospital Dr. Nélio Mendonça, nomeadamente sobre as seguintes temáticas: ‘Previna a Sepsis nos Cuidados de Saúde!’, ‘A Qualidade em Saúde’, ‘Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde e Uso de Antimicrobianos: O que dizem as evidências científicas?’ e ‘Práticas Cirúrgicas Seguras’. Paralelamente a estas conferências no Hospital Dr. Nélio Mendonça, serão dinamizadas actividades nos Centros de Saúde e na Rede Regional dos Cuidados Continuados da RAM e, ainda, acções de sensibilização nas escolas e lares da RAM.

Trabalhos na rede de abastecimento de água do Caminho do Lombo

A Câmara Municipal do Funchal informa que serão realizados trabalhos na rede de abastecimento de água do Caminho do Lombo (Monte), afectando o abastecimento na Rua Sidónio Pais e na Estrada Luso Brasileira, acima do viaduto. Esta situação decorrerá entre as 10h e as 15h.

Sessão de esclarecimento do novo projecto ‘No Planet B’

Às 15 horas, na Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal, a AMI vai promover uma sessão de esclarecimento do novo projecto ‘No Planet B’. Cofinanciada pela UE e pelo Instituto Camões, a iniciativa pretende promover o envolvimento de pequenas e médias Organizações da Sociedade Civil (OSC) - activas nas áreas da sensibilização e defesa do ambiente -, a partir do apoio financeiro para a implementação de acções efectivas sobre alterações climáticas e vida sustentável. Só em Portugal, serão 18 projetos financiados, num total de 500 mil euros.

Reunião da Comissão de Política Geral e Juventude

Os deputados da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude terão uma reunião, na qual será realizada uma auscultação, no âmbito do Projecto de Resolução, da autoria do PSD, intitulado ‘A RAM e os desafios do próximo quadro financeiro plurianual pós 2020’, com a presença das seguintes Entidades:

- 11 horas - Conselho Económico e de Concertação Social da Região Autónoma da Madeira (CECS);

- 14h30 - Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF);

- 15h30 - Universidade da Madeira (UMA) e Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL);

- 17 horas - Associação de Municípios da RAM (AMRAM) e Delegação Regional da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).

Programa desta terça-feira dos deputados da Comissão de Saúde da AR na Madeira

-10h00 - Hospital dos Marmeleiros - Visita às instalações;

-11h15 - Hospital Dr. João de Almada - Visita e briefing sobre os Cuidados Paliativos;

-15h00 - Hospital Dr. Nélio Mendonça - Visita às instalações e briefing sobre obras em curso

- Visita e briefing sobre o Centro de Simulação Clínica da Madeira.

Abertura do evento ‘Recife artificial General Pereira D’Eça: Enquadramento, preparação e monitorização’

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, fará a abertura do evento ‘Recife artificial General Pereira D’Eça: Enquadramento, preparação e monitorização’, no auditório do campo da Barca.

Comissão de Economia, Finanças e Turismo com duas reuniões

A primeira reunião terá lugar pelas 10h30, sendo a primeira parte dedicada a uma audição parlamentar com a presença do Conselho de Administração dos CTT – Correios de Portugal sobre a ‘Degradação do serviço prestado pelos CTT no cumprimento do serviço público postal, decorrente da extinção de postos de trabalho e do encerramento de Estações dos CTT’. Depois às 12 horas, terá lugar a segunda reunião, com um ponto único na reunião de trabalhos: audição parlamentar ao secretário geral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com a finalidade de esclarecer questões relacionadas com a ‘Conta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira - Ano Económico de 2016’.

Albuquerque recebe 2.º comandante da Zona Militar da Madeira

Pelas 16 horas, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, recebe o 2.º comandante da Zona Militar da Madeira, coronel Nuno Gonçalo Victoria Duarte, numa audiência para cumprimentos de despedida.

Grupo de trabalho da OET apresenta proposta sobre o aeroporto a Pedro Calado

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, irá receber o grupo de trabalho da OET-Secção Regional da Madeira, para apresentação de uma proposta sobre o Aeroporto Internacional da Madeira. Esta reunião realizar-se-á pelas 16 horas, na Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira, no Edifício do Governo.

CDU realiza iniciativa na Praia Formosa

A CDU promove uma iniciativa política regional, na Praia Formosa, pelas 11h30 junto ao Campo de futebol.

JPP visita Porto do Caniçal

Foi agendada para esta terça-feira, 8 de Maio, pelas 15 horas, a visita ao Porto do Caniçal, solicitada pelo JPP, no âmbito das actividades de terreno e da produção legislativa do Grupo Parlamentar. Estão previstas declarações à comunicação social no final da visita, presumivelmente pelas 15h45. O porta-voz será o deputado Élvio Sousa.