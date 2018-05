Eurodeputada do PSD acredita que Comissão Europeia pretende aumentar financiamentos

A eurodeputada eleita pelo PSD/M, Cláudia Monteiro Aguiar, garantiu hoje, durante a Conferência ‘Falar Europa’, que a Comissão Europeia pretende aumentar o financiamento em várias áreas e apoiar os cidadãos europeus.

A iniciativa do PSD/São Roque em parceria com o Núcleo da JSD local que, decorreu na sede do partido daquela freguesia, teve como objectivos dar a conhecer às estruturas social-democratas o trabalho desenvolvido no seio do Parlamento Europeu.

“Uma Europa que fala para os jovens”, referiu Cláudia Monteiro Aguiar, exemplificando com os programas europeus que existem para a Juventude, com o financiamento para as pequenas e médias empresas que atuam nas mais diversas áreas, bem como outros apoios existentes.

Para Pedro Gomes, presidente da Junta de Freguesia de São Roque, a conferência reveste-se de grande importância, uma vez que na freguesia existem investimentos que dependem do apoio da União Europeia, nomeadamente a obra do Governo Regional que irá ligar os Lombos e conta com financiamentos europeus, e a reflorestação da zona da Esperança.

“Temos também a Casa do Povo que passou a IPSS e vamos precisar de alguns apoios para os investimentos necessários”, sublinhou, referindo que esta é uma “boa oportunidade” para perceber de que forma a União Europeia pode apoiar no lançamento destes projectos.

Pedro Gomes referiu ainda que é também uma ocasião para perceber como é que “o envelope financeiro chega à Madeira” e saber que fundos estão disponíveis para os empresários locais.

Pedro Sousa responsável pelo Núcleo da JSD/São Roque e coorganizador da conferência enalteceu o trabalho de Cláudia Monteiro Aguiar. “Termos uma Eurodeputada madeirense é muito importante”, disse, sublinhando que esta é uma forma de fazer chegar a voz da Região à União Europeia e defender os interesses de toda a população. E para a ‘Jota’, “a Cláudia [que é natural da freguesia] acaba por ser uma inspiração para todos os jovens de São Roque”, pelo percurso pessoal e profissional.

“Sobre os apoios financeiros, é importante sabermos como funcionam, para podermos informar as pessoas e os empresários da freguesia”, explicou Pedro Sousa.

Cláudia Monteiro Aguiar falou ainda sobre outros temas como as migrações, a saída do Reino Unido da União Europeia, a segurança e a defesa que têm de ser reforçadas e ainda sobre o Orçamento Europeu que está em discussão. “No fundo venho dar uma visão das grandes temáticas para que junto do Partido e dos militantes, as pessoas possam esclarecer as suas dúvidas em relação à União Europeia”, concluiu.