Eugénio Perregil é o novo correspondente do DIÁRIO em Londres. Trata-se de uma aposta da Empresa Diário de Notícias (EDN) para que tenha uma presença regular numa clara tentativa de manter informados os leitores de tudo o que seja matéria informativa que o DIÁRIO pretende realizar junto da diáspora no Reino Unido particularmente numa fase política difícil em que o brexit.

O madeirense, que tem vindo a ser responsável por diversos projectos na literatura ou noutros de índole cultura, presidente do Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação, Cultura e Social, passará a ter uma colaboração directa, um convite lançado pelo Gerente Executivo da EDN que foi aceite. Aliás, José Bettencourt da Câmara fez questão de apresentar a nova contratação do DIÁRIO aos 800 emigrantes que marcaram presença no jantar.