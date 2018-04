Estratégia de comunicação dos 600 anos da Madeira e Porto Santo foi apresentada

Foram apresentadas esta manhã, no Espaço Infoart, em pleno edifício da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, as estratégias e ferramentas de comunicação da marca dos 600 anos alusivos à descoberta dos arquipélagos da Madeira e Porto Santo.

“Temos consciência que esta é uma excelente oportunidade para promover e divulgar o património material e imaterial que a Região tem, mas também uma oportunidade para reforçar e dinamizar a programação cultural, realçando as diferentes formas de expressão, artísticas e culturais que a Madeira tem”, começou por esclarecer Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura, evidenciando que a sua tutela “desenvolveu uma campanha, não só através de uma marca ou identidade gráfica, mas também uma campanha de comunicação que irá permitir divulgar e ampliar todas as iniciativas que irão ser feitas ao longo dos 600 anos”.

Falamos então da criação de um site, onde poderá consultar os eventos, notícias, história e até uma biblioteca. Para além disso, foi ainda apresentado o Facebook da marca, num mecanismo de interactividade que a secretaria pretende abranger a toda a sociedade.

“Não queremos só a envolvência de toda a sociedade e instituições, mas muito dirigido para os madeirenses, como pretendemos mobilizar, mas também os nossos turistas e a diáspora”, frisou Paula Cabaço, acrescentando que “fazia todo o sentido que houvesse uma marca e uma identidade gráfica forte, que reconhecesse as iniciativas do programa e uma campanha de comunicação que permita a divulgação destas mesmas iniciativas, nos diferentes suportes de comunicação, quer no digital, quer nos media, quer nos ‘outdoors’”.