Estradas encerradas e condicionadas devido a intempérie

A informa que, em consequência da intempérie, a ER 201 – Caminho dos Pretos - entre o Terreiro da Luta e o Curral dos Romeiros

encontra-se encerrada.

Já com o trânsito condicionado, pelas mesmas razões, estão as seguintes estradas regionais:

- ER 201 – Caminho dos Pretos - entre o Curral dos Romeiros e o Palheiro Ferreiro

- ER 101 – Entre as Portas da Vila e as Achadas da Cruz

- ER 211 – Sítio dos Enxurros entre Ponta Delgada e a Boaventura

Devido a empreitadas em curso também estão encerradas:

- ER 110 – Entre o entroncamento com a ER 202 (Santo António da Serra / Poiso) e a Rotunda de ligação à ER 207, em Santo António da Serra.

- ER 110 – Sítio do Lombo das Faias, entre o Santo da Serra e a Portela

- ER 110 – Junto ao Cemitério novo do Porto da Cruz

- ER 221 – Entre o Seixal e o Chão da Ribeira

- ER 105 – Entre a boca da Encumeada e a Bica da Cana (Paúl da Serra)

Com o trânsito condicionado, consequência de empreitadas em curso ou outros motivos, encontram-se as seguintes Estradas Regionais:

- ER 118 – Estrada de acesso à via rápida pela Ribeira de João Gomes (entre a Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira e o nó da Pestana Júnior na via rápida)

- ER 110 – Entre a Portela e o Porto da Cruz (Serrado)

- ER 220 (antiga ER 232) – Falca

A Direcção Regional de Estradas acrescenta que até nova informação, as estradas se mantêm encerradas e condicionadas e pede aos cidadãos para utilizarem as estradas com muita precaução.