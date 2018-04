“Este Governo nacional está a agir em função da agenda partidária eleitoral”, diz Albuquerque

O presidente do Governo Regional afirmou, esta manhã, no Porto da Cruz que “este Governo nacional está a agir em função da agenda partidária eleitoral. Agora vamos ter novos números de circo. Vamos ter no âmbito do exercício de cinismo e de hipocrisia habitual um novo número de circo em que vai ter contorcionistas, malabaristas, engolidores de sapos e, possivelmente, palhaços”. Miguel Albuquerque, que visitou as obras no Talude do Massapez, sublinhou que “a única coisa que me cumpre assegurar é que os madeirenses e portosantenses não vão ser palhaços nesta história”.

O presidente do GR, referindo-se ao encontro que Paulo Cafôfo vai manter com o primeiro-ministro, em Lisboa, noticiado hoje, frisou que “ainda hoje foi anunciado um número de circo. Como é que um presidente de Câmara (do Funchal) vai resolver problemas de âmbito regional? Isto é patético”.