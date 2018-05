Estágios de Verão no Centro de Química da Madeira

O Centro de Química da Madeira (CQM) vai voltar a receber estagiários durante o mês de Julho, no âmbito da sua iniciativa ‘Estágios de Verão’.

Esta iniciativa visa promover um primeiro contacto com as actividades científicas que decorrem nos laboratórios de investigação e destina-se a estudantes do 1.º ciclo de Bioquímica e dos 2os ciclos em Bioquímica Aplicada, e de Nanoquímica e Nanomateriais da Universidade da Madeira (UMa), bem como a estudantes de outras universidades das áreas de Bioquímica, Química ou áreas relacionadas.

As inscrições já estão abertas e decorrem até ao dia 8 de junho, através do formulário disponível em https://cqm.uma.pt. No ato da inscrição, os candidatos deverão indicar o estágio que pretendem frequentar (1ª escolha) e, caso o desejem, podem ainda seleccionar um estágio alternativo (2ª escolha), tendo em atenção que não podem repetir o estágio ou o supervisor do(s) ano(s) anterior(es). A lista de candidatos será divulgada a partir do dia 12 de Junho na página web do CQM.