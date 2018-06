Estados Gerais do PS arrancam com dois ministros do Governo do PS

A I Convenção Estados Gerais do PS Madeira começou, pelas 11 horas, no hotel Casino no Funchal. Um encontro com a presença do ministros da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Os dois fizeram questão de dizer que estão no encontro na qualidade de membros do PS e não como governantes.

Em declarações prévias à comunicação social, o ministro da Economia disse que a Madeira tem de diversificar a sua economia, nomeadamente na área das startup, apesar dos bons exemplos que já existem. Uma diversificação que se impõe, apesar de a Região ter vindo a acompanhar o País no crescimento de várias áreas, como no turismo.

Adalberto Campos Fernandes diz que veio falar da saúde, área em que trabalha há 30 anos. Sobre a sua ausência de um encontro, ontem, com Pedro Ramos, o também secretário disse que não teve uma motivação política, mas apenas de agenda.

O ministro da Saúde diz ter excelentes relações com o secretário Regional e manifesta toda a disponibilidade para, nas condições de governante, voltar à Região, basta ser convidado, garantiu.

Neste momento, o presidente do PS-Madeira faz uma intervenção de abertura, em que reafirma o seu partido como a força que se propõe governar a Madeira em breve.

Emanuel Câmara afirmou a necessidade de ouvir a sociedade civil como forma de garantir a apresentação de um bom programa de Governo. Por isso, a realização dos Estados Gerais.