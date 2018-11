Está a contribuir para a proliferação de mosquitos? Tome precauções & Tome medidas!

Os mosquitos precisam de água para proliferar! Livrar-se de criadouros de mosquitos é fundamental para reduzir o número de mosquitos perto de si e proteger-se contra picadas. Um mosquito só precisa de uma pequena quantidade de água para colocar até 200 ovos, razão pela qual a remoção de água parada é crítica.

As nossas recomendações e medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti:

- Limpar os pratos e vasos de plantas, preenchendo-os com areia (dentro e fora de casa) – Sempre que possível elimine os pratos!

- Substitua as plantas que possam acumular água, como por exemplo as bromélias;

- Coloque o lixo em saco fechado;

- Proceda à remoção no exterior de locais que possam acumular águas, nomeadamente as tampas de garrafas, cascas de ovo, latas, embalagens, copos de plásticos ou qualquer outro objecto que possa acumular o mínimo de agua;

- Mantenha os contentores do lixo fechados e devidamente isolados;

- Lave pelo menos uma vez por semana, com escova, os recipientes de comida e bebida para animais;

- Deixe a tampa dos sanitários sempre fechada – WC’s pouco usados, devem ter uma descarga 1 vez por semana;

- Guardar os pneus secos em local coberto, se não for possível coloque areia para não acumular água;

- Retire sempre a água acumulada dos pavimentos;

- Verifique se há entupimento nos ralos e mantenha-os fechados se não são utilizados;

- Verifique as caleiras da água da chuva, remova folhas ou outros materiais que possam impedir o escoamento da água;

- Evite o acumular de entulho;

- Guarde as garrafas de vidro ou plásticas com o gargalo para baixo;

- Trate a água das piscinas com substâncias desinfectantes, higienizando no mínimo 1 vez por semana;

- Escove com sabão as paredes internas dos depósitos de água, devendo-se adequar uma cobertura com telas ou material com a mesma finalidade, nos casos em que os depósitos não tenham cobertura;

- Lagos artificiais e tanques de irrigação devem ser sujeitos a tratamento especializado (larvicidas) e aconselhamento profissional;

- Retire sempre a água das bandejas externas de frigoríficos e arcas de congelação, higienizando com água e sabão, adicionando ainda algum desinfectante.

Alguns factos sobre o mosquito Aedes aegypti:

- Geralmente vive dentro de casa e perto de pessoas;

- Descansa em lugares frios e locais com sombra, dentro das casas em armários, áreas de lavandaria e móveis;

- É difícil de apanhar e move-se muito rapidamente;

- Muitas vezes pica os pés, tornozelos, pernas, dado que tem género de actividade a cerca de 50 cm do solo;

- Alimenta-se geralmente durante o período diurno;

- O período de actividade (picadas) ao nível exterior é geralmente nas duas horas após o nascer do sol ou duas horas antes do pôr do sol;

- O período de actividade (picada) nas áreas interiores, desde que a temperatura e humidade sejam estáveis, consiste nas 24 horas.

Os mosquitos ocupam o primeiro lugar na lista de espécies que originam mais mortes por ano, sendo actualmente responsáveis por cerca de 725 mil mortes anualmente.

Estes animais transportam várias doenças, existindo alguns casos de doenças exclusivamente transmitidas por estes insectos. As doenças mais abordadas face aos mosquitos são a Malária, Febre amarela, Dengue, Zika e Chikungunya, mas existem muitas mais veiculadas pelos mesmos.

Infelizmente, esta é a praga urbana mais difícil de ser controlada, já que é necessário uma consciência colectiva para evitar água parada em qualquer ambiente.

