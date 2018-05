Esplanadas já ocupam quase 6 mil metros quadrados de espaços públicos no Funchal

As esplanadas já ocupam quase 6 mil metros quadrados nos passeios e espaços públicos da cidade do Funchal. O tema constitui a manchete da edição desta quarta-feira do DIÁRIO, com a notícia a revelar que o número de estabelecimentos com esplanada no Funchal aumentou 31% em menos de 5 anos. No final de Março havia já 226 espalhadas pela cidade. A Câmara tem um novo regulamento disciplinador, mas a regularização vai demorar 2 a 5 anos.

Também em destaque na primeira página surge a notícia de que o PSD a nível nacional decidiu homenagear Alberto João Jardim em Beja a 12 de Maio. Esta distinção foi decidida antes da estrutura regional ter anunciado a condecoração ao ex-presidente.

O atendimento de 210 mil visitantes (sobretudo alemães e britânicos) nos sete Postos de Turismo do Governo, a certificação da sala de espectáculos do Teatro Baltazar Dias e a terceira final consecutiva da Liga dos Campeões para Cristiano Ronaldo são outras notícias com referência na primeira página.