Espírito de Natal e de Fim-de-Ano domina a agenda desta sexta-feira, tudo para saber aqui

Actividades de Natal no centro do Funchal

10h00 – 20h00 – Actuações de Bandas Filarmónicas e Grupos Folclóricos na baixa do Funchal

11h45 – 12h35 – Coro Infantil – Associação Regional de Educação Artística – Placa central frente à Sé Catedral

17h00 – 17h50 – Si que Brade – Associação Regional de Educação Artística – Jardim norte do Palácio de S. Lourenço

20h30 – Concerto ‘Natal Universal’, pela Orquestra de Cordofones Tradicionais Madeirenses – Jardim norte do Palácio de S. Lourenço

21h30 – XX Festival de Coros de Natal ‘Natal no Funchal’ – Orfeão Madeirense – Igreja do Colégio

Porto Santo começa a celebrar o Réveillon

Vão ser três noites de grande animação com música e magia no Vila Baleira Resort. Os convidados desta sexta-feira são João Só e João Pedro Pais.

Mixing Around nas Vespas

O ano acaba com mais uma edição de Mixing Around nas Vespas. Nesta sexta-feira, será celebrado o melhor da música electrónica com 5 Djs regionais bem conhecidos do ‘Party People’: Oxy, Hernandez, Migs, Nelson Caires e Mark Fari. A entrada é gratuita para todos até às 2h30.

Primeiro Encontro de Poesia na Cidade

No Espaço Lúdico Role & Coffee, será organizado o Primeiro Encontro de Poesia na Cidade, a partir das 19h30.

Festa de apresentação da Metal Mad Zine

Haverá música durante o evento inteiro, com o seguinte programa:

18h30 - Início;

19:15 - Apresentação da Metal Mad Zine;

20:00 - Filme/Documentário baseado na cena Metal;

21:30 - Música;

22 - Fim

Último dia do ‘Funchal, Cidade Activa’

A 3.ª edição do ‘Funchal, Cidade Activa’ chega ao fim nesta sexta-feira.

Horário: 9h – Concentração junto ao Teleférico; actividades entre as 9h30 e as 11h30;

Caminhada: Saída do Teleférico, ida até à Rotunda do Porto e regresso ao Jardim do Almirante Reis;

Aula de Ginástica: Jardim do Almirante Reis.

Primeira reunião da Comissão Permanente de Concertação Social da Madeira

Realiza-se pelas 14h15, no Auditório da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, a primeira reunião da Comissão Permanente de Concertação Social da Madeira, integrada no Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira. A reunião terá a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação e tomada de posse;

2. Aprovação do Regulamento Interno da Comissão Permanente da Concertação Social.

Santa Cruz assina protocolo com a Dignitude

Pelas 11h30, no salão nobre dos Paços do Concelho, decorrerá a cerimónia de assinatura do protocolo com a Dignitude, que permitirá ao Município de Santa Cruz iniciar uma nova forma de acesso ao medicamento por parte das famílias do concelho que necessitem deste tipo de apoio.