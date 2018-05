Espectáculo ‘As artes pela causa oncológica’ realiza-se a 27 de Maio no Funchal

O Núcleo Regional da Madeira Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC) e o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, associaram-se em prol da solidariedade dos que sofrem com o flagelo do cancro, realizando um espectáculo denominado ‘As artes pela causa oncológica’, no próximo dia 27 de Maio às 17 horas, no Auditório do Casino da Madeira.

Durante o intervalo do espectáculo, haverá um sorteio de um quadro, pintado ao vivo, pela artista plástica Helena Berenguer.

Os bilhetes custam 10 € para adultos e 5 € para criança (6 aos 12 anos) e podem ser adquiridos no Casino da Madeira, no Conservatório – Escola de Artes e na Liga Portuguesa Contra o Cancro