Escolas da Madeira com adesão “significativa” à greve de pessoal não docente

A adesão à greve do pessoal não docente nas escolas da Madeira está a ter “uma adesão “significativa” e a provocar “alguns constrangimentos” no funcionamento dos estabelecimentos escolares, disse à Lusa fonte sindical.

“Temos conhecimento que a greve está a ter uma adesão significativa”, adiantou o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública na Madeira, admitindo ainda não existirem números concretos.

Segundo Ricardo Gouveia, um levantamento preliminar efetuado pelo sindicato mostra casos como a escola da Calheta (zona oeste da ilha da Madeira) com uma a adesão à greve de 60% e a creche O Barquinho, no concelho de Machico, onde “faltaram muitos funcionários”.

“Em diversos estabelecimentos estão a faltar muitos funcionários e a situação está a provocar constrangimentos no funcionamento normal das escolas e em diversas tarefas”, salientou.

Contudo, sublinhou ser “ainda muito cedo” para avançar com dados, não tendo ainda conhecimento de escolas que tenham encerrado devido à paralisação dos não docentes.

Ricardo Gouveia também realçou que a greve foi convocada a nível nacional, mas a estrutura regional não aderiu por estar “a meio de um processo de negociações” com o Governo Regional.

O responsável desta estrutura sindical na Madeira realçou que o aviso da greve de hoje “foi comunicado aos sócios, informando que estavam abrangidos se quisessem exercer o seu direito por uma questão de solidariedade para com os colegas a nível nacional”.

“Há razões para que se concorde com esta greve e muitos sócios contactaram o sindicato, pelo que contávamos com uma boa adesão”, declarou.

A Lusa constatou que, apesar de as aulas estarem a decorrer normalmente em diversos estabelecimentos de ensino, há casos de escolas do ensino básico em que os pais foram informados que não serão servidas as refeições, como no caso da Visconde Cacongo, no Funchal.

Os trabalhadores não docentes estão hoje em greve para exigir a integração dos vínculos precários, uma carreira específica e meios suficientes assegurar para o bom funcionamento das escolas.

A greve é convocada por estruturas sindicais afetas às duas centrais sindicais, CGTP e UGT, no dia em que o calendário escolar tem marcada uma prova de aferição de Educação Física para os alunos do 2.º ano de escolaridade.