Escola Visconde Cacongo representa Madeira no Chipre

No âmbito do projecto Erasmus+ ‘Innovative schools together’ decorre, entre hoje e sexta-feira (dias 5 a 9 de Novembro), um encontro ‘Learning Teaching Trainning’ na cidade de Nicósia, Chipre, o qual conta com a participação da EB1/PE Visconde Cacongo.

O referido projecto teve início este ano lectivo e é coordenado por Chipre, tendo parceria com escolas da Alemanha, Itália-Sicília, Croácia e Portugal-Madeira.