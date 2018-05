Escola Superior de Saúde do Alcoitão apresentou oferta formativa no Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro da Juventude no Município do Funchal, receberam ontem um representante da Direcção da Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA), Manuel Portugal Lage, que se deslocou ao Funchal com o objectivo de aferir as possibilidades daquele estabelecimento de ensino realizar estágios curriculares na Madeira, apresentando igualmente as bolsas de mérito da ESSA, uma iniciativa em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que poderá ser apelativa ao público madeirense.

Paulo Cafôfo realçou, na ocasião, “a importância destes mecanismos de apoio financeiro para a orientação do estudante à entrada do Ensino Superior, tal como para a sua valorização posterior em termos académicos e profissionais”, manifestando a disponibilidade da Autarquia “em colaborar com este tipo de iniciativas e divulgá-las junto dos Estabelecimentos de Ensino Secundário do concelho.”

“Nunca é demais relembrar o compromisso do actual executivo com a Educação, traduzido em medidas tais como os manuais escolares gratuitos e o pagamento de creches, e tendo já em vista a futura implementação de bolsas de estudo universitárias do Município, conforme compromisso já assumido. A Madeira continua a ter, contudo, a maior taxa de abandono escolar precoce do país e a 3ª pior percentagem de população com um grau de Ensino Superior em todo o território nacional, daí a relevância e a actualidade deste tema e de continuarmos a potenciar iniciativas tão fundamentais como estas”, acrescentou ainda.

A Escola Superior de Saúde do Alcoitão é pioneira na formação de Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e Terapeutas da Fala e, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tem procurado criar condições de acesso à Educação Superior a um maior número de jovens portugueses, contribuindo directamente para reduzir o número de jovens que abandonam a sua formação por incapacidades financeira das respectivas famílias.