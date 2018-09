Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny celebra 70.º aniversário

A Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny comemora, no próximo dia 13 de Outubro, o seu 70.º aniversário.

Para comemorar o seu percurso de 70 anos, a escola organizou um programa, o qual inclui, pelas 18 horas, uma Eucaristia na Sé do Funchal, presidida pelo Bispo, D. António Carrilho. Seguir-se-ão, na Fortaleza de São Tiago, um cocktail de recepção, o lançamento do Álbum Histórico da Cluny, uma homenagem aos funcionários docentes e não docentes que trabalham ou trabalharam 25 ou mais anos nesta instituição e um jantar comemorativo. Seguir-se-á um desfile dos uniformes utilizados desde o século XIX até a actualidade. A animação estará a cargo dos estudantes da Cluny, incluindo a actuação da Enfertuna.

Esta instituição teve a sua génese com a chegada à Madeira (1939) da Madre Pedro Tavares, proveniente de Paris onde desempenhou funções no Instituto Pasteur. Confrontada com as necessidades de formação em Enfermagem na Madeira, solicitou à Escola Pasteur o Currículo Escolar do Ensino de Enfermagem, promovendo assim uma formação, para a época, de vanguarda em Enfermagem no arquipélago.

“Por despacho de Sua Excelência, o Subsecretário da Assistência Social, a 13 de outubro de 1948 é criada a Escola de Enfermagem São José de Cluny”, explica numa nota de imprensa enviada à redacção.

Em 1991, a Escola de Enfermagem de S. José de Cluny é elevada a Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny, através da Portaria nº 795/91 de 9 de agosto, nomenclatura que permanece até à actualidade.

Em termos académicos no ano de 1999 inicia a leccionação do Curso de Licenciatura em Enfermagem, em 2004 os Cursos de Pós-licenciatura de Especialização em Enfermagem (cinco na actualidade), em 2015 o Curso de Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica e em 2017 o Curso de Mestrado em Enfermagem de Reabilitação. Todos os Cursos com acreditação máxima pela Agência Nacional de Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

“Até à actualidade atribuiu cerca de 3450 diplomas inerentes aos Cursos de Enfermagem, de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem, de Mestrado e ainda 246 certificados de Cursos de Pós-Graduação e de Formação Avançada”, acrescenta, referindo que “a Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny tem a firme convicção que tem contribuído para que os serviços de saúde da RAM sejam dotados de profissionais com competências adequadas às necessidades dos doentes e de acordo com as melhores práticas recomendadas”.

Em 2012 iniciou o processo de implementação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade, o qual foi em 2018 certificado pela A3es. Ainda em 2012 a Escola recebe e envia as primeiras estudantes Erasmus.

Em 2017 disponibiliza o primeiro Curso Técnico Profissional Superior na área da Gerontologia e Cuidados de Longa Duração (CTeSP).