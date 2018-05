Escola Profissional do Atlântico na XX edição dos Jogos da Matemática

É já amanhã, dia 16 de maio, que a Escola Profissional Atlântico marcará presença em Vila Verde, distrito de Braga, na XX Edição dos Jogos da Matemática.

Os Jogos da Matemática são um concurso inter-equipas (uma por cada escola) de resolução de problemas de Matemática, dirigido a alunos que frequentam cursos de nível IV dos cursos das Escolas Profissionais.

Esta prova visa, sobretudo, incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática, aproximar os alunos e motivá-los para a aprendizagem. Nesta final nacional do concurso – aberto a todas as Escolas Profissionais do país – já estão inscritas 17 escolas, totalizando mais de uma centena de alunos.

A Laura, a Maria Inês, o Joel e o Emanuel são todos alunos da Escola Profissional Atlântico (EPA) e são também os vencedores regionais desta XX Edição. Orientados e acompanhados pela professora Sara Côrte – docente naquela escola - disputaram a primeira fase a 28 de fevereiro, a segunda a 11 de abril e, agora, partem algo “nervosas por competir com tanta gente, mas confiantes” como garantem as meninas, a Laura e a Inês e cheios de vontade de “alcançar um bom resultado”, como diz o Emanuel, “orgulhoso por representar a EPA, uma escola com muito potencial e que merece ser reconhecida; e o Joel que, ao realizar a sua primeira viagem de avião, espera, acima de tudo, “representar bem a Madeira e a sua EPA, mostrando aos colegas que a disciplina de Matemática pode ser muito divertida”.