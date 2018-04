Escola Horácio Bento Gouveia inicia segunda-feira a ‘Semana da Orientação Vocacional’

A Escola Horácio Bento Gouveia inicia esta segunda-feira, 9 de Abril, a Semana da Orientação Vocacional, uma iniciativa que proporciona uma ajuda especializada na construção e implementação dos projectos de vida do jovem aluno ao nível escolar, académico e profissional. Consiste na avaliação das aptidões, capacidades, áreas de interesse e características de personalidade, de modo a orientar o aluno no processo de escolha de uma área de estudos, curso ou profissão.

O processo de orientação vocacional assume um papel fundamental no percurso escolar do aluno, dado que permite que este desenvolva uma maior maturidade vocacional e um maior conhecimento sobre si próprio. Cientes da importância deste processo, a Escola de 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia, tem vindo a proporcionar aos seus alunos, oportunidades e experiências diversas, que os auxiliem no processo de tomada de decisão e escolha.

Assim, de 9 a 13 de Abril, a escola, através do Serviço de Psicologia e Orientação, dinamiza a Semana da Orientação Vocacional, dirigida a todos os alunos de 9.º ano que se encontram a concluir o 3º ciclo e da qual consta várias actividades.

Após a conclusão das sessões do programa de orientação vocacional, que decorreu ao longo do 2.º período e que foi dinamizado pela psicóloga da escola, esta semana, dá aos alunos a oportunidade de contactar de perto com profissionais de diferentes áreas, alguns encarregados de educação dos alunos da escola, que em momentos de tertúlia irão partilhar com os alunos as suas experiências e vivências profissionais, escolares, mas também pessoais.

A semana conta com a participação de convidados de diferentes áreas, entre eles o Director Regional de Educação, Marco Gomes, a jornalista Tânia Spínola, o investigador João Baptista e os atletas internacionais Luís Fernandes e João Rodrigues.

No dia 12 de Abril, a Escola organiza a Feira da Escolas que conta com a participação das escolas profissionais e secundárias do Funchal que apresentarão as suas ofertas formativas e darão a conhecer as suas instituições aos alunos da Escola Horácio Bento Gouveia.