Escola Gonçalves Zarco acolhe parceiros no âmbito das parcerias estratégicas do programa ‘ERASMUS+’

No âmbito das parcerias estratégicas do programa ‘ERASMUS+’, a Escola BS Gonçalves Zarco irá acolher os parceiros nos dias 8 e 9 de Novembro, no âmbito de actividades do projecto subordinado ao tema ‘Open Science Schooling’, que pretende valorizar o ensino e a aprendizagem das ciências, com escolas, universidades e instituições públicas e privadas.

Destaca-se a recepção aos parceiros na escola, na quinta-feira, 8 de Novembro, pelas 9 horas e, no dia seguinte, dia 9 de Novembro pelas 09h30 a recepção e trabalho de professores e alunos na Câmara Municipal do Funchal, seguindo-se um debate no Museu da Electricidade da Madeira.

A Escola BS Gonçalves Zarco irá desenvolver uma extensa agenda em que participam alunos e professores das escolas dos vários países parceiros, nomeadamente, da Finlândia, (Universidade de Eastern Finland), da Roménia (Universidade Stefan Cel Mare Sceava, da Espanha, Catalunha (Universidade Politécnica da Catalunha e a associação sem fins lucratrivos “Working with Europe”), da Grécia (colégio privado PLATON M.E.P.E), da Polónia, (GIMNAZJUM Ner 2), da Lituânia (Pasvalio Levens Pagrindine Mokykla) e de Israel (Modiin Municipality).

As prioridades do projecto visam comprometer os alunos com os desafios na vida real, na sociedade, em acções de colaboração práticas na área das ciências e oferecer aos alunos oportunidade de participação em projectos e diferentes formas de aprendizagem dirigidas ao trabalho prático, dinamizando conteúdos transversais que contribuam para criação de oportunidades que mudem a imagem da ciência.

Este projecto do programa ‘ERASMUS+’ tem uma duração de 30 meses, estando previsto a sua conclusão em fevereiro de 2020, durante o período em que mobilizará alunos, professores e as comunidades locais das várias regiões.