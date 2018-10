Escola de Machico visita a Alemanha no âmbito do projecto Erasmus+

Alunos e professores da Escola Básica e Secundária de Machico participam num encontro, na Alemanha e foram recebidos na Câmara Municipal de Winsen, juntamente com os seus parceiros do projecto Erasmus+ “Smartphones for Smarter Students”.

O grupo, constituído por cinco alunos e dois professores, está presente num encontro transnacional com parceiros da Alemanha, Áustria, Espanha (Canárias) e Roménia. Este projecto tem como objetivos potenciar a utilização das novas tecnologias na escola, promoção da igualdade de género e promoção da utilização de métodos inovadores nas salas de aula.