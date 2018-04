Escola da Levada recebeu festival de desporto

A Educação Física esteve em destaque na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva - mais conhecida por Escola da Levada.

O grupo de Educação Física, em colaboração com o Núcleo de Estágio, dinamizou várias atividades desportivas para toda a comunidade escolar. O ponto culminante desta iniciativa teve lugar no dia 22 de março, com a realização do “VII - Festival de Desporto da Levada – Dia da Educação Física”. Foi uma verdadeira festa. O evento contou com várias atividades, nomeadamente Paintball, Aulas de Fitness, workshop sobre “Desportos de Combate” (Esgrima, Capoeira, Judo e Karaté), Kin-Ball, Duatlo, Mega aula de Zumba, Torneio de Ténis de Campo e um circuito de Jogos Tradicionais dirigido essencialmente aos alunos de segundo ciclo.

Os jogos, aulas e demonstrações desportivas foram dirigidos a toda a comunidade educativa e contaram também com a prestigiosa presença de vários convidados externos, que contribuíram para a realização dos diferentes jogos e modalidades.

Este é um acontecimento que se vem realizando há já alguns anos e que contribui para a divulgação de diferentes atividades físicas desportivas, proporcionando aos alunos a oportunidade de experienciar desportos que não são usualmente praticados na escola. Este foi, por isso, um dia diferente e muito animado para as várias centenas de alunos que participaram nas atividades.

O Festival de Desporto da Levada visa destacar a importância do desporto para a Vida e para o bem-estar do indivíduo, sendo a motivação para a prática da atividade física desportiva um dos seus grandes objetivos.

Por último, os professores do Grupo de EF e do Núcleo de Estágio agradecem a prestimosa colaboração e participação das várias entidades individuais e coletivas no “VII Festival de Desporto da Levada - Dia da Educação Física”.