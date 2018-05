Escola Agrícola da Madeira recebe seminário ‘Rede Rural Nacional, Apoio à Cooperação’

A Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, acolhe, no próximo dia 14 de Maio, pelas 14H45, o Seminário ‘Rede Rural Nacional, Apoio à Cooperação’.

Este seminário visa contribuir para a divulgação e dinamização da Rede Rural Nacional (RRN), na Região Autónoma da Madeira, bem como, para promover o apoio do PRODERAM 2020 no âmbito da cooperação.

A Rede Rural Nacional constitui uma plataforma de divulgação e partilha de informação, de experiência e de conhecimento que desenvolve a ligação entre agentes, com papel activo no desenvolvimento rural, através da partilha e cooperação dos que querem partilhar as suas experiências e conhecimentos, melhorar o desempenho e obter melhores resultados.

O Fundo Europeu Agrícola e de Desenvolvimento Rural (FEADER) apoia a criação e implementação das acções da RRN no continente e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Na Madeira, o apoio através do PRODERAM 2020 à RRN concretiza-se, essencialmente, na vertente da divulgação e informação tendo em vista a execução do Programa de Desenvolvimento Rural.

Assim, neste âmbito, associa-se a este Seminário a divulgação do apoio do PRODERAM 2020 no âmbito da cooperação.

No quadro deste apoio do PRODERAM 2020 pretende-se fomentar parcerias de trabalho entre entidades públicas ou privadas, Grupos Operacionais, que se proponham desenvolver um plano de acção visando a inovação, a competitividade e a sustentabilidade no sector agrícola e da silvicultura, de modo a que estas actividades consigam mais, com menos recursos, e se desenrolem em harmonia com o ambiente.

Pretende-se, assim, promover a ligação entre a investigação, os agricultores, os gestores florestais, as comunidades rurais, as empresas e ONGs, através da constituição de Grupos Operacionais, para que, em cooperação, desenvolvam projectos de inovação.

O PRODERAM 2020, na tutela da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, conta para este Seminário com a colaboração de Custódia Correia, Chefe de Divisão da Diversificação da Actividade Agrícola, Formação e Associativismo, da Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Coordenadora Nacional da Rede Rural e da Eng.º Carmo Martins, Secretária Geral do Centro Operacional e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, com uma experiência relevante em grupos operacionais e cooperação, dado este Centro estar envolvido com 16 Grupos Operacionais.

O Seminário contará com a presença do Senhor Secretário Regional de Agricultura e Pescas.

A inscrição para o Seminário deve ser efectuado no site do PRODERAM 2020 em https://proderam2020.madeira.gov.pt/.