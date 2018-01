Escola agrícola da Madeira com novas formações em 2018

As formações que serão realizadas na Escola Agrícola da Madeira, durante o primeiro trimestre deste ano, têm já as inscrições abertas

Podas e enxertias, produção de anona, produção de rebentos, produção de flores e produção de cogumelos, são algumas das formações que serão ministradas naquele espaço que em Abril comemora um ano de existência. Desde a sua inauguração foram já várias as actividades lectivas que contaram com mais de 400 participantes.

A Escola Agrícola da Madeira, resultou de uma medida prevista no XII Programa do Governo. Nasceu com o fim de potenciar os sectores agrícola e agroalimentar regionais com recursos humanos habilitados que promovam a sua sustentabilidade, dar resposta aos desafios futuros, propiciando, entre outros, cursos vocacionais de atividades agrícolas, cursos técnicos e cursos de especialização tecnológica.

Informações sobre inscrições podem ser acedidas através do facebook da escola em: www.facebook.com/escolaagricoladamadeira