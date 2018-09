Entrega do livro ‘Brincadores de Sonhos’ nas escolas de Machico

No âmbito do projecto, Oficina de Formação ‘Pedagogia Empreendedora – Programa Brincadores de Sonhos’, a Câmara Municipal de Machico, entregou, nos dias 24 e 25 de Setembro, nos Estabelecimentos de Ensino do Concelho, o Manual ‘Brincadores de Sonhos’, da autoria de Jacinto Jardim, para os alunos do 4º ano.

A entrega desses manuais surge depois da Oficina de Formação ‘Pedagogia Empreendedora – Programa Brincadores de Sonhos’, promovida pela Câmara Municipal de Machico, destinada a docentes titulares de turmas de 4º ano de escolaridade das escolas do Concelho. A entrega dos livros foi feita pelo Presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco e pela Vereadora com o Pelouro da Educação, Mónica Vieira.

O projecto ‘Pedagogia Empreendedora – Programa Brincadores de Sonhos’ visa promover nas crianças (entre 6 e 12 anos de idade) as competências, as emoções e os valores dos empreendedores. O projecto tem 12 sessões com a realização de actividades para todos os alunos.

O formador é o Jacinto Jardim, docente da Universidade Aberta, que irá acompanhar todo o projecto ao longo do ano lectivo.