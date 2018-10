Entre no Ano Novo numa festa Pestana CR7!

Parece-lhe que ainda agora dava uns mergulhos no mar e de repente a chuva chega e lembra-lhe as coisas também boas do Inverno na Madeira? Pois é, chegou mesmo a hora de partir à descoberta do local ideal para o seu Fim de Ano.

No Pestana CR7 Funchal vamos dar as boas vindas a 2019 com uma extravagante festa de Reveillon, sempre na companhia dos exuberantes fogos de artifício madeirenses.

Convidamo-lo a vibrar numa festa Pestana CR7, repleta de alegria, cores e música, onde a única obrigatoriedade é a sua diversão.

A nossa festa de Final de Ano abre as “hostilidades” por volta das 20h00, com um Cocktail Dinatoire, especialmente criado para a ocasião, onde a nossa Smart Fancy Food continuará a marcar presença, com uma fusão entre o tradicional e os mais variados sabores do mundo, que vão desde o tão em voga sabor Umami (sushi) aos apimentados e condimentados nachos (veja menu nas imagens em anexo).

Estão então reunidas as condições perfeitas para uma verdadeira explosão de sentidos, onde os sabores se fundem com uma atmosfera casual chic repleta de animação e entretenimento.

E se prefere passar o jantar desta noite em família, o Pestana CR7 convida-o a juntar-se à festa a partir das 23h00 quando abrem as portas do Rooftop CR7, estendendo a festa pela madrugada adentro.

Poderá desfrutar do espectáculo de fogo de artifício que todos os anos a Ilha da Madeira nos presenteia, bem como de outras surpresas que tornarão a sua noite épica!

Para entrar com o pé direito nesta nova “oportunidade”, escolha-nos, brinde connosco e prepare-se para as primeiras horas do 1º dia do ano recheadas de puro divertimento e boa vibe.

E, lembre-se, o importante é que você esteja Feliz, no lugar certo, na hora certa, no... PESTANA CR7 FUNCHAL!