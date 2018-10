Entradas gratuitas no Parque Temático da Madeira a partir de domingo

O Parque Temático da Madeira, localizado no concelho de Santana, comemorar o seu 14º aniversário este domingo, dia 22 de Outubro. Para assinalar a data o espaço passará a ser de acesso gratuito.

Isto é, já neste dia, o acesso a todas as áreas ajardinadas, incluindo os ateliers de artesanato, as casinhas de Santana, o labirinto, o parque infantil e os objectos em Zoom out, serão totalmente gratuitos para os residentes e visitantes.

Apenas as entradas nas atracções é que continuarão a serem pagas pelos visitantes.

Esta medida da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, através da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, visa a aposta numa nova estratégia de promoção tornando o parque mais acessível e dinâmico.

Para além desta grande aposta no acesso gratuito aos espaços exteriores, a presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, Nivalda Gonçalves, refere que “é fundamental encontrar novas parcerias públicas e principalmente privadas, para atrair o turismo até à costa norte da Madeira”.

Relativamente às comemorações do 14.º aniversário do Parque Temático da Madeira, é de salientar que, no domingo, decorrerão também uma série de iniciativas culturais no recinto, a partir das 11 horas, com actuações de diversos grupos folclóricos da Região, a Banda Municipal de Santana e a entrega de prémios do 1º Concurso de Fotografia do Parque Temático da Madeira, para marcar a efeméride.

De referir ainda que o evento, com encerramento previsto para as 19 horas, contará, às 17 horas, com a presença da presidente da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, Nivalda Gonçalves e do secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, entidades que, logo depois, participarão também no jantar de aniversário que vai contar com toda a equipa que trabalha no Parque Temático da Madeira e também com os colaboradores das Sociedades de Desenvolvimento e respectivos elementos da administração.