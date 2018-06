Numa nota de imprensa enviada à redacção, a Via Expresso informa que por motivo de reparação do pavimento no túnel do Cortado, a circulação automóvel no ramo de entrada do Nó da Achada, no sentido São Jorge/Machico, VE1, terá de ser encerrada, entre as 09h30 e as 19 horas, do dia 18 de Junho, segunda-feira.