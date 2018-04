‘Kismet’, ‘Sirona III’, ‘Andiamo’, ‘Vibrant Curiosity’, ‘C2’ e ‘Hanikon’, todos iates de luxo, todos vindos do meio do Atlântico, mais precisamente da zona das Caraíbas, incluindo Miami, fizeram do Porto do Funchal, desde terça-feira, um ponto de encontro quase inédito de tantos navios do género, ao mesmo tempo, um porto de abrigo na calma baía ou atracados em cais.