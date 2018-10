Empresas madeirenses associam-se ao peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza, entre os dias 31 de Outubro e 4 de Novembro, um peditório nacional, ao qual se associa a Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF-CCIM). Um protocolo de colaboração entre a ACIF e a Delegação Regional da Liga foi hoje assinado, com o objectivo de divulgação e apoio entre ambas.

Ricardo Sousa, presidente da delegação regional da Liga, explicou que vários voluntários vão estar na rua, entre os dias 31 de Outubro e 4 de Novembro, com o intuito de recolher apoio monetário para as iniciativas dessa instituição. “Quem não conseguir prestar apoio a nível financeiro pode dar o seu apoio através do voluntariado, nomeadamente neste peditório”, disse.

Já Sérgio Gonçalves, vice-presidente da ACIF, afirmou que este peditório será divulgado junto das mais de 800 empresas suas associadas. “A humanização e a solidariedade são extremamente importantes”, referiu. Além disso, esclareceu que o protocolo assinado não se fica pela parceria neste peditório, mas que possibilita a partilha de conhecimento e de apoio técnico entre as duas instituições.