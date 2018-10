Empresa madeirense produz ‘Fashion Days’

A Atlanticulture Events foi a empresa escolhida para a produção dos ‘Fashion Days’ da Madeira e Açores.

Os eventos da SONAE SIERRA ocorrem na primeira semana de Novembro em simultâneo no Funchal (MadeiraShopping) e Ponta Delgada (Shopping Parque Atlântico), bem como em outros três centros comerciais, casos da Estação Viana, LeiriaShopping e GaiaShopping.

Para os Açores parte uma equipa de produção 100% madeirense composta por Cristina Ribeiro, Sónia Estrela, Ricardo Mendes, Rossana Lopes, Vanessa Chaterlley Rebelo, Natalina Santos, Joana Ribeiro, Sara Santos, Bruna Sousa, Marília Silva e Andrew Santos.

A Atlanticulture Events ganhou notoriedade ao organizar um dos eventos do ano 2017, ao voltar a organizar o “Funchal Fashion Week - Semana da Moda da Madeira” que ocorreu em Setembro de 2017 na Praça do Município e irá agora produzir o “Madeira Fashion Awards” agendado para 2 de Dezembro no Atlanticulture Center em Machico.

A agência madeirense afirma-se assim como uma das mais importantes a operar no Atlântico Lusófono com destaque para as regiões da Macarronésia.

‘Fashion Days’ é um evento dedicado à moda com um twist de beleza, no qual os visitantes dos têm a oportunidade de ficar a conhecer os looks e inspirações da estação com a oferta de consultoria de imagem, preços especiais nas suas compras e ainda mais glamour.