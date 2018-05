Empresa de Singapura investe 17 milhões na Zona Franca da Madeira

Uma empresa de Singapura vai investir 17 milhões na Zona Franca: a ‘Tactilis’ quer instalar na Madeira uma unidade especializada em tecnologia biométrica. A nova fábrica vai criar 300 postos de trabalho. É este o assunto que faz manchete na edição em papel desta quinta-feira do DIÁRIO de Notícias.

A grande foto da capa ilustra os vencedores das sete categorias do concurso ‘Grande Ideia’ do suplemento ‘Ponto e Vírgula’, uma iniciativa da Secretaria de Educação e do DIÁRIO de Notícias: Criatividade premiada - ‘Ponto e Vírgula’ vai continuar a mostrar talento dos estudantes madeirenses. Ontem premiou grandes ideias.

No topo da capa há três outras chamadas, uma das quais sobre entretenimento, intitulada Diversão aumenta: ‘Santa Cruz Faz’ traz três projectos nacionais; Banda do Panda actua no Funchal e Ribeira Brava; e Roteiro tem várias propostas até sábado.

Outro dos destaques da capa vai para Paulo Cafôfo que inicia hoje visita a Londres.

E finalmente, Marítimo envolvido em alegado aliciamento do Benfica.

