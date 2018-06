EMIR no Porto Santo reforça socorro neste ‘fim-de-semana de São João’

Com as festas de São João a atraírem centenas de pessoas ao Porto Santo, o Serviço Regional de Protecção Civil deslocou para o Porto Santo uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). A partir de hoje e até domingo, dia 24 de Junho há este reforço do socorro e da emergência.

“É um reforço importante, que vem de encontro ao que já sucede na época estival desde 2015, em que a Equipa Médica de Intervenção Rápida integrada no Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, é destacada em permanência para a ilha de Porto Santo, considerando o grande afluxo de pessoas àquela ilha, naquele período. O risco acrescido que representa o aumento exponencial da população da ilha no período de férias, que passa de 5 mil para cerca de 25 mil habitantes fica assim coberto com a EMIR”, refere nota da secretaria da Saúde.

A EMIR volta ao Porto Santo a 8 de Julho e permanecerá na ilha até ao dia 16 de Setembro.

Por outro lado, a permanência de técnicos de saúde altamente diferenciados, durante um período de tempo alargado, tem permitido desenvolver ações de informação e sensibilização à população, em coordenação com as autoridades locais e a manutenção dos níveis de certificação aos bombeiros do corpo de bombeiros do Porto Santo.

“A intervenção da EMIR no Porto Santo só é possível graças ao apoio conjunto de várias instituições, nomeadamente a Direcção Regional para a Administração Pública do Porto Santo, o Centro de Saúde do Porto Santo e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo”, conclui a mesma nota.