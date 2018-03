EMIR e Bombeiros Municipais de Machico aprenderam técnicas de sobrevivência no mar

A Madeira recebeu, de 5 a 9 de Março, a 5.ª edição do Curso de Aperfeiçoamento de Governo de Embarcações (CAGE), módulo de técnicas de sobrevivência no mar (TSM) ministrada pela Escola da Autoridade Marítima (EAM), através do Núcleo de Formação Náutica (NFN).

Uma formação que teve como objectivo habilitar os formandos com as competências e técnicas para a sobrevivêncía em ambiente adverso, destinada a oito operacionais dos Bombeiros Municipais de Machico e três operacionais do Serviço de Emergência Médica Regíonal (SEMER-EMIR).

O curso decorreu nas instalações do Centro de Salvamento Costeiro em Santa Cruz e permitiu uma elevada interacção dos formandos com as temáticas da sobrevivência e da resposta à emergência no mar, incrementando as sinergias entre as diversas entidades.

A realização destas acções de formação das componentes operacionais de resposta a incidentes marítimos (Maritime Rescue Incident Groups), enquadram-se na implementação dos objectivos estratégicos de melhorar a preparação face à ocorrência de riscos (OE3), elencados pelas Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/2017 de 21 de Outubro de 2017, tendo até ao momento sido realizadas cinco edições do Curso de Aperfeiçoamento de Governo de Embarcações (CAGE), ministradas pela Escola da Autoridade Marítima (EAM), através do Núcleo de Formação Náutica (NFN).

No final da formação os formandos contaram com a visita do Capitão do Porto do Funchal e Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal, Paulo Silva Ribeiro, do Presidente do Conselho Directivo do SRPC, IP-RAM, José Dias, do coordenador do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER-EMIR), António Brazão, do Comandante do Bombeiros Municipais de Machico, Henrique Maciel e do comandante operacional do SANAS Madeira, Emanuel Silva, tendo sido possível constatar o esforço e dedicação de todos ao longo do curso.

No final, todos os formandos foram considerados aptos e reconheceram a elevada importância da componente de técnicas de sobrevivência no mar (TSM) na estratégia de mitigação de fragilidades e redução do risco.