Emanuel Silva foi eleito, esta sexta-feira (19 de Outubro), como novo presidente da direcção do SANAS. É o actual comandante Operacional do SANAS- Associação Madeirenses para Socorro no Mar, que decorreu ao início da noite, em Santa Cruz.

Emanuel Silva sucede a Frederico Rezende, tendo sido eleito por unanimidade, em eleição parcial, para o cumprimento de mandato até Março de 2019.