Emanuel Câmara critica postura de regresso ao passado de Miguel Albuquerque

O presidente do PS-Madeira, Emanuel Câmara, criticou hoje a postura de procurar um “inimigo externo” por parte do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, numa atitude que entende como um regresso a um passado (com Alberto João Jardim) que deu os seus frutos, mas que já não serve os interesses da Madeira, sobretudo porque a população é hoje mais esclarecida.

O dirigente socialista diz que Albuquerque teve no passado recente razões muito mais fortes para criticar a República, nomeadamente o liderado por Passos Coelho e Paulo Portas, ao contrário do actual Governo da República liderado por António Costa.

Após uma audiência com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, que decorreu dentro da normal cordialidade, o recém eleito líder dos socialistas madeirenses aproveitou para elogiar a forma como o parlamento hoje trabalha, mais consentânea com a Democracia, onde o Governo responde perante os deputados e não como no passado.

Nesse particular, Emanuel Câmara deixou claro que o objectivo do PS passa por reforçar representatividade em todos os órgãos regionais nas próximas eleições, contando actualmente com todos os eleitos nas freguesias, nos municípios, no parlamento regional, na Assembleia da República e no Parlamento Europeu.